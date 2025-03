En terres du Nord, le Vintage Moto Show attire chaque année depuis 2016 un public fidèle. Dans les allées de la salle des fêtes à Wasquehal, ce dimanche matin, au vu de l’affluence, on entendait la réflexion « on se croirait à la braderie de Lille ». 1200 visiteurs se sont pressés sur la journée pour admirer plus de 100 motos exposées et venir à la rencontre des associations.