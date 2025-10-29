Commercialisée il y a deux ans - soit 1 an avant la Yamaha R9 - la Yamaha XSR900 GP est une audace sur le segment des néo-rétro, car rares sont les modèles sportifs et carénés dans cette catégorie.

Un hommage aux motos de Grand Prix que le constructeur japonais renouvelle pour 2026, et de fort belle manière, avec une livrée aux couleurs du pilote Kenny Roberts. De quoi motiver Kawasaki à relancer les coloris Eddy Lawson ?

On retrouve donc la livrée "Legend Yellow" inspirée de la YZR500 de "King Kenny" (13 ans chez Yamaha et triple champion du monde de 500GP). Des coloris justifiant plus que jamais le nom "Sport Heritage" donné à la gamme néo-rétro Yamaha.

En revanche, pas de changements sur la fiche technique. Le 3 cylindres CP3 de 889 cm3, passé aux normes Euro 5+, développe 119 ch à 10 000 tr/min et 93 Nm de couple à 7 000 tr/min. La partie cycle est servie par des suspensions KYB réglables, un freinage Brembo et des jantes spinforged de 17 pouces chaussées par des pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23.

La centrale IMU embarquée permet de gérer, via l’écran TFT de 5 pouces, de nombreux équipements électroniques de série : trois modes moteur, régulateur de vitesse, contrôle de traction sensible à l’angle, contrôle de glisse, contrôle de freinage et anti-wheeling.

Le prix et la disponibilité de la Yamaha XSR900GP 2026 ne sont pas encore communiqués. Rendez-vous à l’EICMA 2025 !

Yamaha XSR900 GP : notre essai

Yamaha XSR 900 GP 2026 : fiche technique

Moteur :

Quatre temps, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Trois cylindres

Cylindrée : 889 cm³

Alésage x course 78 x 62,1 mm

Taux de compression 11,5 : 1

Puissance maximale 87,5 kW (119 ch) à 10 000 tr/min

Puissance de la version bridée : Version A2 bridée : 35,0 kW (47,6 ch) à 6 000 tr/min Version A2 débridée : 70,0 kW (95,2 ch) à 9 000 tr/min

Couple maximal : 93 Nm (9,5 kg-m) à 7 000 tr/min

Lubrification : Carter humide

Embrayage : À bain d’huile, Multidisque

Allumage : Allumage électronique (TCI)

Mise en route : Démarreur électrique

Transmission :

Prise constante, Six vitesses

Transmission finale : Chaîne

Consommation de carburant : 5 L/100 km

Émission de CO₂ : 116 g/km

Admission : EFI (injection électronique)

Partie cycle :

Cadre : Diamant

Angle de chasse : 25°20’

Chasse : 110 mm

Suspension avant : Fourche télescopique inversée

Suspension arrière : (suspension à biellettes), Bras oscillant

Débattement avant : 130 mm

Débattement arrière : 131 mm

Frein avant : Double frein à disque de 298 mm de diamètre à commande hydraulique

Frein arrière : Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique

Pneu avant : 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless

Pneu arrière : 180/55ZR17M/C (73 W) Tubeless

Dimensions :

Longueur hors tout : 2 160 mm

Largeur hors tout : 810 mm

Hauteur hors tout : 1 180 mm

Hauteur de selle : 835 mm

Empattement : 1 500 mm

Garde au sol minimale : 145 mm

Poids tous pleins faits : 200 kg

Capacité du réservoir d’essence : 14 L

Capacité du réservoir d’huile : 3,5 L

Prix : NC