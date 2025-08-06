Le marché du trail mid-size - déclinaisons off-road comprises - a toujours le vent en poupe. Les marques chinoises l’ont bien compris : elles sortent presque toutes leur modèle "adventure" cette année, avec une bonne dose d’équipements de série et des tarifs attractifs. Parmi elles, on trouve les CFMoto 800 MT-X, Kove 800 X Pro ou encore la Voge DS900X. Voge qui enfonce le clou cet été avec sa nouvelle DS800X Rally, nettement plus off-road que son ainée. A-t-elle de quoi faire pâlir les constructeurs japonais, occidentaux, et ses rivaux chinois ? C’est ce que nous allons voir.

Voge DS 800X Rally : la Ténéré de l’Empire du Milieu

Châssis en acier renforcé, bras oscillant en alu, sabot moteur, suspensions KYB réglables, jantes tubeless à rayons (21 pouces devant, 18 pouces derrière), pneus Pirelli Scorpion Rally STR... La Voge DS 800X Rally annonce la couleur.

Pour asseoir son caractère sportif et off-road, la moto se dote d’un bel arsenal : ABS déconnectable à l’arrière, amortisseur rotatif de direction réglable, contrôle de traction et TPMS (contrôle de pression des pneus) agissent de concert au sein du système "Quadra-Safety Shield" équipé de série. Le freinage est confié à Nissin avec des étriers radiaux pinçants des disques de 310 mm (avant) et 240 mm (arrière). Le poids annoncé est de 204 kg à sec.

Des performances suffisantes et une ergonomie étudiée

Au coeur de la moto, on trouve un bicylindre parallèle de 798 cm³ calé à 270°, développant 95 ch à 9 000 tr/min et 81 Nm de couple à 6 500 tr/min. Il est associé à une boite six rapports couplée à un embrayage hydraulique anti-dribble. Avec un réservoir de 24 litres, l’autonomie s’annonce honorable.

Son look affûté cache une ergonomie pensée pour le pilote, en témoignent sa selle de 850 mm, son guidon réglable sur 4 positions et son pare-brise ajustable. Le confort n’est pas en reste avec une foule d’équipements et dotations techno de série : protège-mains, béquille centrale, selle et poignées chauffantes, écran TFT vertical avec caméra frontale, port USB-C et A, éclairage full LED et antibrouillards.

Une fiabilité prouvée ?

Côté fiabilité, les motos chinoises font peur, à tort ou à raison. En cela, Voge ne semble pas avoir fait les choses à moitié pour fiabiliser sa machine. Le constructeur explique l’avoir mise à l’épreuve sur 400 000 km d’essais routiers, 12 000 km dans le désert de Gobi, le tout accompagné de tests de choc sur les roues et des tests de durabilité de la béquille centrale, du cadre et de l’éclairage.

La Voge DS800X Rally est disponible à partir de ce mois-ci en concession au prix de 8995 euros, garantie 3 ans PMO.

Voge DS800X Rally : fiche technique :

Moteur :

Type : Bicylindre calé à 270°

Cylindrée : 798 cm3

Puissance : 95 ch à 9 000 tr/min

Couple : 81 Nm / 6 500 tr/min

Boite : 6 vitesses

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique en tubes d’acier

Suspension avant : Fourche inversée Kayaba ø 43 mm réglable, 207 mm de débattement

Suspension arrière : Mono Amortisseur réglable avec bonbonne séparée, 190 mm de débattement

Pneus avant : Pirelli Scorpion STR 90/90-21 tubeless

Pneus arrière : Pirelli Scorpion STR 150/70-R18 tubeless

ABS : double canal déconnectable

Freinage avant : Double disque ø 310mm, étrier Nissin radial 4 pistons

Freinage arrière : Simple disque ø 240mm, étrier Nissin simple piston

Dimensions et capacités :

Longueur : 2 390 mm

Largeur : 860 mm

Hauteur de selle : 850 mm

Empattement : 1 576 mm

Garde au sol : 220 mm

Réservoir : 24 litres

Poids à sec : 204 kg

Equipements de série :

• Ecran TFT 7 pouces

• 2 modes de conduite

• Ports de charge rapide

• Barres de protection

• Le contrôle de traction TCS

désactivable

• Alerte de freinage d’urgence ESS

• Siège chauffant

• Poignées chauffantes

• Éclairage entièrement LED

• Prise USB

• Jantes tubeless à rayons

• USB-A/USB-C) Puissance maximale

de 18 W par port (20 W au total)

• Pattes de frein et sélecteur articulés

• Caméra frontale HD

• béquille centrale

• Sabot de protection

• Porte-bagages

• Feux anti-brouillard

• Protège-mains

Prix : 8995 euros