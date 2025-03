Pour la quatrième édition Philippe et ses acolytes n’y sont pas allés mains mortes : campement gratuit, restauration maison a prix dérisoire, apéro et samedi soir, bananes flambées pour tous, soupe et café à volonté, animations, concert, buvette, balade sans oublier la mise à feu du totem.

23h, les bananes flambées sont en préparation

Une fois en place, on s’aperçoit très vite que Philippe aime faire plaisir, c’est son mot d ordre. Ancien paysan et rôtisseur de poulet sur les marchés, il a de nouveau (avec l’aide de ses amis et famille) régalé toute cette faune, ni plus ni moins : méchoui, travers de porc, poulet, burger, œufs brouillés à la truffe, frites maisons... que des produits du terroir. Toujours disponible, n’hésitez pas à le rencontrer.

Château de Beynac au bord de la Dordogne

La Truff est en limite de la Dordogne et du Périgord, régions qui regorgent de sites à visiter, grottes, gouffres, musées, Village typique, restauration. Des paysages fantastiques qui donnent envie de se dégourdir les roues !

Willy et son chien, figures des hivernales, construction de sa caravane par ses propres mains mais c’est de l histoire ancienne, la nouvelle est déjà prête

Le rassemblement à peine terminé, Philippe cogite à l’an prochain, réservez à l’avance !