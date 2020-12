Les jeunes se droguent, les vieux sont alcooliques et les motards sont des fous de la vitesse. Telle est, en substance, la vision du monde dont fait preuve la Sécurité Routière, du moins si l’on en croit sa dernière campagne. Outre le fait que l’on connait tous de jeunes alcooliques, de vieux drogués et des motards qui se trainent la bip..., on se demande là encore quelle est la finalité à part stimagtiser des catégories d’usagers...

A 140, t’es un dingue...

En effet : "la vie est plus exaltante qu’une pointe à 140 sur votre nouvelle moto", voici l’une des accroches choc. On pourra rétorquer que, là où c’est autorisé, il peut être immensément exaltant... et sans risques de rouler à 140 (compteur), mais le débat n’est pas là. On a une pensée émue pour ce jeune garçon blondinet, dont le destin, à n’en pas douter, est de se retrouver dans l’humidité glauque d’un orphelinat de province, situé dans un château moisi à l’abri de grosses portes grinçantes où sévissent des éducateurs stricts et pervers (on n’est plus à un cliché près, non ?). Et hop, une vie brisée pour, rappelons-le, une pointe à 140 ! Beau raccourci, n’est-ce pas ?

Ce qui est beau avec la Sécurité Routière, c’est que tout le monde en prend pour son grade : "la vie a plus de saveur qu’un joint avant de prendre la route", slogan illustré par trois jeunes au-dessus des bougies d’un gâteau d’anniversaire (9 bougies, c’est effectivement un peu jeune pour conduire, même si l’on connaît les vertus de la conduite accompagnée) ; quant à nos ainés, ils ont droits à "la vie est plus forte qu’un dernier verre avant de prendre la route". C’est vrai que les vieux ont pour principe d’être vieux... et qu’ils ont connu l’époque des slogans "allez, un petit dernier pour la route ?".

Allez, reprenons tous en coeur : les jeunes se droguent, les vieux picolent, les motards font des excès de vitesse (à 140). On se permet d’en ajouter un autre ? Et dans les cabinets ministériels, on ne sucre pas un peu les fraises ?

Qu’en pensez-vous ?