Quiconque a voyagé à moto a généralement de superbes souvenirs photographiques. La Mutuelle des Motards, partenaire du festival du film "What A Trip" (thématique voyage et l’aventure) à Montpellier, vous propose de mettre en valeur votre plus beau cliché avec un nouveau concours photo.

Le gagnant verra sa photo exposée dans l’Espace Liberté de la Mutuelle, dans le village du festival, du 26 au 29 septembre. La règle ? Faire apparaitre au moins une partie de votre véhicule sur votre cliché. Vous avez jusqu’au 25 août pour participer en cliquant ici. A noter que les 3 premiers gagnants recevront également des cadeaux. A vos photos !