Au sein de sa formation, un expert automobile* n’a pas l’occasion d’être formé à l’expertise du deux-roues motorisé. Initiée en 2009, cette formation nouvelle mouture, désormais intégralement pilotée par Securider (organisme de formation, filiale 100% Mutuelle des Motards) entend bien changer la donne en apportant les spécificités deux-roues aux apprenants.

Les notions abordées permettent de renforcer ou d’acquérir des compétences techniques et juridiques sur l’expertise d’un deux-roues. En fin de formation, chaque expert recevra le label "Expert 2-roues motorisés Mutuelle des Motards ", une plus-value métier importante dans l’expertise des motos et scooters.

Expert moto par Securider : un programme de 7 modules

A sein de nos locaux situés à Montreuil, Vanessa Cucurullo (formatrice en prévention du risque routier), Lionel Girard (référent technique au sein du service activité transverse) et Frédéric Bertrand (inspecteur corporel) ont accueilli une vingtaine de motards, tous experts automobiles accomplis ou en devenir.

Un jour durant, le premier module de formation (sur 7 au total) portait sur "l’exigence du mandant"**, indispensable pour acquérir le label de la Mutuelle des Motards : comprendre l’historique et la philosophie de la Mutuelle (incluant la FFMC et Moto Magazine), son fonctionnement démocratique, sa gestion de l’indemnisation, sa relation avec ses sociétaires et sa spécialisation deux-roues. Enfin, des mises en situation permettent d’adapter le discours aux spécificités de nos sociétaires.

Plus tard, les élèves pourront suivre 6 autres modules parmi les thématiques suivantes :

Module 2 : Tenue de route - systèmes pilotés

Module 3 : Moteur – transmission

Module 4 : 2-roues électriques

Module 5 : Gestion de la protection juridique véhicule (théorique)

Module 6 : Gestion de la protection juridique véhicule (pratique)

Module 7 : Essais dynamiques

Le public fût ravi de découvrir un assureur animé par la passion et la protection de la pratique du deux-roues, loin de l’aspect "aseptisé" d’une assurance "classique".

Securider, engagé depuis 2019 pour réduire le risque routier

Securider propose un panel de formations pédagogiques pour les entreprises, professionnels et collectivités. Elles sont destinées à améliorer la sécurité de leurs déplacements et favoriser le partage de la route. Spécialiste du deux-roues, la filiale de la Mutuelle des Motards ne se ferme pas aux autres mobilités en proposant ses services à tout autre usager selon ses besoins.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Securider.

__

* L’Expert en automobile conduit toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l’origine, de la consistance, de la valeur des dommages causés aux véhicules à moteur et à leur réparation. Il détermine également la valeur desdits véhicules (L326-4 du CDR)

** Le mandant est la Mutuelle des Motards, et le mandataire (ou plutôt partenaire) est l’expert 2-roues motorisés Mutuelle des Motards