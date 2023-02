Bien connue pour ses performances en WBSK (championnat du monde de Superbike), la Kawasaki ZX-10RR, actuellement pilotée par Jonathan Rea, s’offre une mise à jour de taille. La moto reçoit un nouveau système admission d’air variable (VAI) installé dans sa boite à air. Il utilise un plusieurs pipes d’admission variables qui augmentent leurs longueurs.

Lorsque les pipes se relèvent, l’air ne passe plus par le système ce qui favorise les performances à hauts régimes. Une fois abaissées, le rendement s’accroit également à bas et mi-régime. En clair, ce nouveau système d’admission favorise le meilleur rendement possible sur toutes les plages de régimes moteur. A noter que ce nouveau système VAI n’est pas homologué route. Il faudra acquérir le kit racing dédié pour une utilisation exclusivement sur piste.

Nul doute que d’autres améliorations viendront peaufiner la Kawasaki ZX-10RR d’ici 2024.