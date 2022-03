L’année 2022 sonne le retour de la KTM 790 Duke ! Éclipsée par la 890 en 2020, elle vient combler l’espace entre cette dernière et la 390 Duke. Pas de KTM 750, finalement ?

KTM 790 Duke 2022 : le "scalpel" pour les permis A2

Le twin de la 790, désormais passé Euro 5, délivre tout de même 105 ch pour 87 Nm de couple. Outre un tarif moins élevé que la 890, elle porte un avantage pour les jeunes permis : la moto sera proposée dans une version à 95 ch bridable à 47,5 ch.

L’équipement comprend un contrôle de traction sensible à l’angle d’inclinaison, un ABS en courbe et trois modes de conduite ajustables (Rain, Street et Sport). Ceux-ci permettent de régler le contrôle de traction et la réponse de l’accélérateur. Le moto reçoit également un écran TFT de 5 pouces et un éclairage full LEDs. Coté partie cycle, la moto est équipée d’une fourche inversée WP de 41 mm, d’un mono-amortisseur arrière réglable en précharge et d’étriers radiaux à 4 pistons mordant des disques de 300 mm.

Le millésime 2022 de cette 790 Duke pourra s’agrémenter d’un quickshifter, d’un mode piste, d’un régulateur de vitesse et d’un contrôle électronique de pression des pneus.

Déclinée en deux coloris biton (orange/noir et gris/noir) , la KTM 790 Duke 2022 arrivera en concession cet été au tarif de 8999 euros.