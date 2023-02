La KTM 390 Adventure nous revient en 2023 ! Plus aventureuse que jamais (lire notre essai longue durée sur les terres sauvages d’Afrique du Sud), le petit trail autrichien reçoit désormais des jantes à rayons renforcées de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière, chaussées par des pneus Continental TKC70. Un nouveau coloris noir et orange fait aussi son apparition.

Coté moteur rien ne change, nous sommes toujours face au vigoureux et petit mono de 373 cm3 développant 44 ch pour 37 Nm de couple. L’électronique demeure bien servie : écran TFT de 5 pouces, système ride-by-wire, contrôle de traction, ABS sur l’angle et modes de conduite "Street" et "Offroad". Ce dernier offre la possibilité de désactiver l’ABS sur la roue arrière pour favoriser maniabilité et adhérence en tout-terrain.

La partie cycle ne bouge pas non plus ; la moto conserve ses 172 kgs tous pleins faits. On retrouve un cadre treillis en acier soutenu par des suspensions réglables WP, un réservoir de 14,5 litres et un freinage - disque de 320 mm à l’avant et de 240 mm à l’arrière - signé Bybre, filiale de Brembo. Coté tarif, la KTM 390 Adventure est donnée pour 7 450 euros, soit 51 euros de plus que le millésime 2022.

KTM 390 Adventure en essai longue durée : deux émissions à ne pas rater !

L’année dernière, Philippe et Julien se sont lancés un pari : traverser plusieurs royaumes d’Afrique du Sud sur 2700 km, au guidon d’une KTM 390 Adventure. Le périple fût riche en émotions de toutes sortes, si bien que nous avons consacré deux émissions sur cette aventure. Un apéro sur le col du Sani Pass et un débrief essai de la machine !