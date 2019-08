La FFMC44 s’est rendue fin juin au lycée professionnel Albert Chassagne de Paimboeuf (44). Quoi de plus normal pour l’antenne de Loire-Atlantique de la fédération qui conduit depuis 5 ans, dans ce même établissement, des cessions ERJ (Éducation routière de la jeunesse). Un engagement fort de la FFMC en faveur de la prévention et de l’éducation routière pour sensibiliser les jeunes à une pratique responsable et sécuritaire du 2-roues.

Mais si la FFMC44 était présente ce 12 juin, c’était surtout pour assister à la finale nationale du concours du meilleur apprenti en mécanique moto. Il s’agissait, parmi les 4 finalistes venus de toute la France, de déterminer et de récompenser le « meilleur mécanicien moto ». La FFMC44 était d’autant plus fière d’être associée à cette cérémonie qu’elle perçoit ces jeunes comme « les futurs artisans de notre sécurité … sur la route, sur nos motos, nous confions nos vies à leurs mains agiles et à leurs cerveaux bien formés » a déclaré Pascale.

Au terme des épreuves, les 4 lauréats ont reçu des récompenses des mains de Pascale Boutet de la FFMC44 (tee-shirts siglés et livrets « 100 Conseils de conduite ») et de Bertrand Macé du Village moto d’Orvault.

Le candidat médaillé d’or, Titouan Teyssier du centre de formation de Clermont-Ferrand, était d’autant plus ému qu’il milite à la FFMC63. « J’ai connu la fédé par l’intermédiaire de mon père et j’y adhère depuis que j’ai eu une 125 cm3 ». Le garçon, qui roule aujourd’hui en Versys 650, exerce à la fois son talent de mécano dans le civil, pour la concession Honda de Lyon - HML - et sur la piste avec Motochallenge. Plus qu’un métier, une vraie passion, comme c’est souvent (toujours) le cas dans le domaine de la moto.