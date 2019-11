Pierre-Yves Bournazel, député de la 18e circonscription de Paris et candidat à la succession d’Anne Hidalgo, entend porter une proposition au Conseil de Paris visant à instaurer le stationnement payant pour les 2 et 3-roues motorisés à Paris.

En réaction à cette annonce et à la politique de stigmatisation systématique du 2-roues qui règne désormais à l’Hôtel de Ville, la FFMC de Paris et de la petite couronne a lancé une pétition sur change.org. Par ce biais, la fédération entend faire savoir aux décideurs politiques que le 2-roues est une pièce maîtresse de la transition écologique, notamment parce que son faible encombrement fluidifie le trafic. La FFMC rappelle également que l’offre actuelle en moto électrique reste balbutiante comparativement au monde de l’automobile et que les réseaux de transport en commun sont déjà saturés à tel point que des entreprises expérimentent les horaires décalés pour éviter à leurs employés le stress du métro et du RER.

Près de 2700 €/an pour stationner sa moto

Enfin, s’il vous fallait un dernier argument pour vous convaincre du bien-fondé de cette pétition - pour commencer - nous avons fait un petit calcul prospectif. En retenant les tarifs imaginés par Pierre-Yves Bournazel, le stationnement serait de 1,30 €/h dans les arrondissements 1 à 11 et de 0,80 €/h dans les arrondissements 12 à 20. Un salarié qui stationnerait 9h par jour et 46 semaines par an (52 semaines - 5 semaines de congés payés - 7 jours fériés) paierait 2691 € par an en zone centrale et 1656 € en zone périphérique. Le forfait Navigo annuel étant de 827,20 €, le calcul sera vite fait par bien des utilisateurs de moto ou scooter. Reste enfin une inconnue et non des moindres. Pour éviter les voitures ventouses, Paris limite le stationnement à 6 h sur la même place. Si la même règle s’applique à la moto, vous aurez, en plus de la contrainte financière, l’obligation de changer votre 2-roues de place sur votre pause déjeuner !

Pour signer, c’est par là -> https://www.change.org/