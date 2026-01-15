La FFMC, présente à l’hivernale "La Leyenda" en Espagne, a reçu un trophée pour son engagement dans la défense des motards. Elle était représentée, pour l’occasion, par Marie-Jo Tabar, Isabelle Lebret et Jean-Marc Belotti. Il est à noter que notre fédération bénéficie d’une très bonne image et d’une réputation de combativité auprès des motards espagnols.

Marie-Jo FFMC Paris, Mariano Organisateur, Jean-Marc FFMC Paris

Cette hivernale moto en est à sa 41 ème édition. Elle a compté cette année plus de 14000 participants. Des Espagnols, bien entendu, mais également beaucoup de motards d’autres pays, dont des Français.

Signature du livre d’or de la Leyenda

Nous avons été très chaleureusement accueillis par Mariano Parelada et Maïté, les organisateurs. Ils nous ont donné la parole, ont présenté la FFMC aux nombreux motards et motardes présents, et mis en avant notre action.

Salle comble pour le concert et la remise des trophées

Une première fois dans le grand barnum dédié aux conférences (salle complète), et une seconde fois sur la scène du concert, devant plusieurs centaines de personnes. Pour notre part, nous avions pris soin de préparer une discours que j’ai tenté de lire en Espagnol.

Un gros rouleur

La "Leyenda" est organisée en partenariat avec la ville de Cantalejo (3900 habitants) qui se situe dans la province de Segovie, dans la communauté autonome de Castille et Leon, à environ 140 km au nord de Madrid.

Le camping

Elle est très bien intégrée, accueillie par la population qui participe en famille à l’évènement et représente une plus value non négligeable pour l’économie locale. Les hébergements sont complets et les bars et restaurants de la ville sont bondés.

Rassemblement sur la place centrale de la ville pour une minute de silence dédiée aux motardes et motards disparus dans l’année

Contrairement aux hivernales françaises, c’est un évènement qui propose un grand nombre d’animations (concerts, stands commerciaux, bars, points de restauration, location de tentes montées, expo motos, conférences, etc).

Motards, population et toutes les générations réunies

Sur place, nous avons participé au très institutionnel et convivial "Apéro des Français". Nous avons également eu l’agréable surprise de retrouver une partie des motards Portugais du moto-club de Faro et de la GAM qui faisaient partie de la délégation avec laquelle nous sommes allés à Bruxelles contre le Contrôle Technique.

L’incontournable et historique Apéro des Français

Retrouvailles avec nos amis Portugais du moto club de Faro et de la GAM

Au nom de la FFMC, nous remercions Mariano et Maïté, Michel Cornile et Anne-Marie, nos guides Français et toute l’équipe de la Leyenda, pour leur accueil, la perfection de l’organisation et la belle image qu’ils donnent de la moto et des motards.