Après son livre blanc plaidant en faveur du deux-roues motorisé, la CSIAM, représentante des importateurs et constructeurs moto en France, lance sa campagne intitulée "Bien dans ma ville". Celle-ci vise à sensibiliser le grand public et faire évoluer les mentalités sur la moto d’aujourd’hui.



Fluidification du trafic, performance environnementale, praticité et gain de temps pour les usagers... Dans ce premier clip de campagne, l’argumentaire - qui n’est pas sans rappeler celui de la FFMC - est limpide, logique et imparable pour défendre l’usage de la moto et du scooter en ville. Vivement la suite.