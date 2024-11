Des exposants fidèles parmi les étals disposés dans cette ancienne usine devenue salle d’exposition. Et bien sûr, une présentation de machines les plus illustres de l’époque, civiles et militaires : Norton, BSA, Harley mais aussi des marques locales FN, Socoval ou Sarolea.

Convivialité et diversité sont les maîtres mots des organisateurs. Un endroit où on aime se retrouver, chercher la pièce qui manque à sa restauration ou, nouveau cette année, voir des nouveautés ou occasions récentes sur le nouvel espace dédié des partenaires de l’événement.

La rencontre avec le président Franck Stevens fait écho à la définition d’anciennes qui, jusqu’à présent, réunissait les motos d’avant 80, depuis 2018. Et de s’interroger aujourd’hui sur l’arrivée des motos de plus de 30 ans, dites de collection, qui voient le début des années « électroniques » bien loin des « ancêtres » qui caractérisent la bourse du VMH.

Question récurrente qu’on retrouve également dans d’autres manifestations Vintage où le « curseur » est bien difficile à mettre.

Rendez-vous est pris pour la 41e bourse d’ancêtres qui se déroulera les 1er et 2 novembre 2025 sur le thème des Fifties.