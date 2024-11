Assurance moto pour scooter 125 cc : quelle obligation ?

L’article L.211-1 stipule que tous les véhicules terrestres à moteur - automobiles, mobylettes et scooters - requièrent une assurance. Cette dernière prend en charge le dédommagement des dégâts causés aux tiers en cas de sinistre.

Vous pouvez vous contenter de l’assurance moto au tiers ou de la garantie responsabilité civile pour votre scooter 125 cc. Néanmoins, elle ne tient pas compte des impacts occasionnés à votre moto et ne vous couvre pas si vous êtes responsable de l’incident.

L’assurance moto pour une moto 125 cc au tiers+ vous offre, en plus de la protection juridique minimale, des options supplémentaires. Un comparateur en ligne, comme LeLynx.fr vous donne plus de détails.

· La garantie vol et incendie ;

· La garantie assistance panne ;

· La garantie bris de glace pour les accessoires, tels que les rétroviseurs et les clignotants ;

· La garantie valeur à neuf s’il s’agit d’un scooter 125 cc haut de gamme ;

· La garantie protection du conducteur, valable pour tout type de dommage.

Pour une couverture maximale de votre moto 125 cc, nous vous recommandons d’opter pour une formule complète. Cette assurance moto tous risques rembourse les frais liés aux préjudices touchant l’assuré, son scooter ou les tiers.

Quel est le tarif moyen d’une assurance pour moto et scooter 125 cc ?

Le prix moyen d’une assurance pour moto ou scooter 125 cc, va de 368 à 378€ selon les données du comparateur moto LeLynx.fr. Le cout varie selon :

· Les modalités incluses dans le contrat : à titre d’exemple, pour la formule intermédiaire, le montant dépend principalement des garanties et options que vous avez sélectionnées.

· Votre historique conducteur : les compagnies estiment que les risques sont éminents pour les assurés résiliés.

· L’état de votre véhicule à deux-roues : les organismes d’assurance vérifient si les entretiens sont réalisés selon les normes en vigueur. Idéalement, ils doivent être réalisés dans un garage.

· Votre ville de résidence : mes assureurs déterminent les risques en se basant sur la zone où vous habitez.

Prix moyen de l’assurance moto : 2022 (368 €), 2023 (386 €), 2024 (378 €)

Le montant de l’assurance moto pour scooter 125 cc est actuellement le plus élevé avant celui du 50 cc. L’inflation, impactant la totalité des économies, reste la principale cause de cette hausse de prix.

Ce tarif provient aussi de l’augmentation des risques constatés par les assureurs. La raison ? Les scooters 125 cc sont les plus utilisés par les jeunes et les plus dérobés en France.

Comment choisir une assurance moto spécialisée 125 cc ?

Vous avez la possibilité de souscrire à une assurance moto pas chère pour votre scooter 125 cc en suivant ces conseils d’expert :

· Utilisez un comparatif en ligne ou demandez l’assistance d’un courtier. Il vous informe de toutes les conditions proposées par les meilleures assurances moto en France.

Outre proposer un devis gratuit, un comparateur en ligne vous facilite la recherche de la meilleure offre avec un excellent rapport qualité/prix sur le marché.

· Choisissez une formule adéquate à votre situation. Si vous conduisez quotidiennement votre moto par exemple, préférez la garantie tous risques. Par contre, pour un usage occasionnel, une assurance deux roues saisonnière avec protection du pilote suffit.

· Soignez votre profil conducteur, l’un des critères mis en valeur par les assureurs moto pour accorder le bonus-malus. C’est pour eux un moyen de primer les motards faisant attention à leurs comportements sur route.

· Pour optimiser la sécurité de votre scooter 125 cc, munissez-vous d’un dispositif anti-effraction et évitez le parking public. Pour les déplacements en hiver, pensez à équiper votre scooter de pneus adaptés aux conditions froides et humides, et portez des vêtements chauds et des gants isolants.

Enfin, le choix de la meilleure assurance moto pour scooter 125 cc diffère en fonction de votre véhicule, de vos besoins de garanties et de votre budget.

La méthodologie de récolte des données est la suivante : les résultats ont été obtenus sur un échantillon significatif de primes d’assurance moto cliquées par les utilisateurs LeLynx.fr sur la période du 1/1/2022 au 1/11/2024.