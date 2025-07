En France, les 2RM représentent seulement 2 % des usagers de la route. Mais en tant qu’usagers vulnérables, ils restent surreprésentés dans les blessés graves (34%) et dans les décès (22%). Liberty Rider, grâce à son application disposant d’un accéléromètre et d’un GPS, livre une étude sur le risque réel en rapportant le nombre de sinistres détectés aux kilomètres parcourus. Elle offre plus de précision sur les disparités régionales, saisonnières et temporelles des accidents 2RM. En complément des chiffres de l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière), Liberty Rider permet ainsi d’analyser des données importantes au service de la prévention, invitant à la vigilance de tout un chacun.

Des disparités selon les territoires

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Occitanie ont les volumes d’accidents les plus élevés de France. Ceci dit, avec des distances parcourues plus longues, la Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue comme la région la plus à risque.

Au niveau départemental, le Rhône (69), la Gironde (33) et les Bouches-du-Rhône (13) enregistrent le plus d’accidents, tandis que l’Hérault (34), les Alpes-Maritimes (06) et le Rhône (69) affichent les risques les plus élevés par million de kilomètres. A noter que 71,2 % des accidents surviennent dans le département de résidence des usagers.

Des mois et horaires accidentogènes

Sans surprise, les mois de juillet, août et septembre sont le plus à risque, car la circulation à moto y est plus dense. En revanche, le mois de novembre décroche la palme de l’accidentalité la plus élevée par kilomètre parcouru (31,24 accidents par million de km). Les conditions climatiques plus rudes la baisse de visibilité pèsent sans doute sur la balance.

Enfin, les accidents se produisent essentiellement à 6h-7h et à 15h en semaine, et le week-end autour de 6h-7h et 12h. Le risque maximal est identifié entre 23h et minuit en semaine.

