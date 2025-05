Après une pause de 7 ans (derrière édition en 2018), le HOG (Harley Owners Group) et Harley Davidson France ont relancé cet événement à Grimaud dans le golfe de St Tropez (VAR). Le camping de la Plage donnant sur la baie était le centre névralgique, où 70 exposants proposaient des produits motos, accessoires HD, un village de restaurants aux différentes saveurs, de multiples animations dont le Mur de la Mort, le village Expérience Tour et ses essais de HD, le Harley Bar avec des concerts et la grande scène où mettaient le feu 3 groupes de renommés : Royal Republic, Eagle-Eye Cherry et Rag’n’Bone Man.

Lauréat du Best in Show, le préparateur belge Pepe Lazzara, base d’un Softail Springer de 1991. Elle a été modifiée en profondeur en intégrant des détails incroyables, notamment des dorures et de nombreuses gravures

Vendredi aprem a lieu le concours de Custom Bike Show dans le vieux et typique Grimaud à 7 km : 84 créations incroyables venues de toute l’Europe. Félicitations au préparateur belge Pepe Lazzara, récompenses données des mains de pas moins de deux personnalités Américaines "Karen Davidson" (petite fille d’un des compères de l’Aventure HD) et James Rispoli (pilote officiel HD).

+ de 2500 bikers et bikeuses pour la parade de Grimaud à St Tropez

Samedi matin à Cogolin, village éphémère de motos préparées ainsi que de nombreux exposants. L’après midi, l’incontournable Parade qui a déplacé du monde au port de St Trop’ pour voir défiler + de 2500 bikers et bikeuses.

Samedi après midi, le port de St Tropez réservé au bikers au grand plaisir des badauds

Durant ces 4 jours, de nombreuses balades organisées par la HOG, une région qui regorge de sites à visiter à quelques encablures de motos.

Personnalités Américaines

Sébastien et son chop’ fait maison... euh ne dites pas que c’est une moto électrique !

Cette année quelques personnalités ont traversé l’Atlantique dont Karen DAVIDSON qui n est pas moins que la petite fille d’un des fondateurs de la marque en 1903. L’héritière s’est faite un prénom en dessinant une gamme de vêtements pour bikers.

Eric Lobo, biker de l extrême, auteur de plusieurs ouvrages racontant ses divers voyages, de l’Amérique du sud à l’Antarctique en passant par la Russie etc

Et la présence également de James Rispoli (pilote officiel HD) avec l’annonce du partenariat entre Harley-Davidson et le MotoGP qui donnera naissance en 2026 à un nouveau championnat international mettant en vedette les modèles Bagger Harley-Davidson. Cette série de courses se déroulera parallèlement à certains week-ends MotoGP dans le monde entier.

Un air de Miami au camping de la Plage qui accueille l’Eurofestival, dépaysement total



Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost 2025, presentation de la nouvelle HD : c’est la cinquième déclinaison de la collection Icons Motorcycle de Harley-Davidson, dont la production est limitée à seulement 1 990 motos dans le monde. Conduite par Karen Davidson pendant la Parade, elle célèbre les 35 ans de style Fat Custom en arborant une superbe finition Reflection.

Rag’n’Bone Man (Britannique) avec sa voix baryton sur du blues et de la soul

Un retour réussi, 14 éditions de 2001 à 2018. Un festival qui a vu défiler Status Quo, The Stranglers, Shaka Ponk, Bonnie Tyler, Simple Minds ou encore The Pretenders. Le programme 2026 a été dévoilé pour connaître la date des événements, rendez vous sur le site Harley.

Sites :

HOG - Harley Owners Group

Site officiel Harley-Davidson