Le salon de Milan (EICMA) est l’évènement à ne pas manquer pour tout motard. Et pour cause, il est le salon international de référence dédié à l’industrie moto, battant des records de visites chaque année. Logique, étant donné que la quasi-totalité des constructeurs répondent présents pour nous dévoiler leurs nouveautés, souvent exclusives au salon.

Pour 2025, l’EICMA vise à fédérer les usagers et professionnels avec un nouveau slogan : « That’s Amore » (c’est l’amour). L’occasion de (re)mettre au centre ce qui nous unit tous, qu’on soit professionnels ou usagers : la passion de la moto et toutes ses composantes. De quoi être enthousiaste à l’approche de l’édition 2025, qui devrait nous réserver de belles surprises.

De notre côté, nous y serons du 4 au 5 novembre pendant les journées presse pour vous présenter les nouveautés moto importantes en direct sur nos pages : YouTube, Facebook, Instagram et sur le site où vous lisez ces lignes. On vous attend nombreux dans les commentaires !

EICMA 2025 : infos pratiques

Dates : Du 6 au 9 novembre 2025 (les 4 et 5 novembre pour les journées presse)

Lieu : Fiera Milano Rho, Milan, Italie

Prix : 20 euros la journée, 14 euros la soirée (adulte) / 10 euros la journée, 7 euros la soirée (enfants -13 ans)

Site, programme et billetterie : www.eicma.it