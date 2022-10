Si Kawasaki bosse dur sur ses prochains modèles électriques et hybrides, la firme n’en oublie pas son catalogue thermique pour autant ! Après les Ninja ZX-10R et ZX-10RR, ce sont les Versys et ZH2 qui pourront revêtir de nouvelles robes dès 2023.

Kawasaki Versys 650, 1000 et 1000 S 2023

Pas de changement techniques ou technologiques pour les Versys 2023. En revanche, de nouveaux coloris sont annoncés. La Versys 650 pourra s’habiller du vert/noir caractéristique de la marque et d’une livrée sable métallisée.

La Versys 1000 (voir notre essai longue durée) recevra une livrée noire/grise, tandis que les versions S et SE, mieux équipées (plusieurs modes de contrôle de traction, quickshifter, feux de virage à LED, écran TFT, poignées chauffantes, protège-mains pour la S, et suspension Showa avec système Skyhook pour la SE), revêtiront des coloris verts/noirs et noirs/bordeaux.

Kawasaki ZH2 et SE 2023

En dépit des normes antipollutions de plus en plus restrictives, les ingénieurs de la firme d’Akashi ont réussi la prouesse de créer un moteur "compressé" très performant avec la ZH2 (voir notre essai). Bonne nouvelle, elle est de nouveau au catalogue pour 2023 ! Aucun changement technique, si ce n’est une nouvelle livrée : noir/vert, avec un sabot vert en prime pour la version SE.