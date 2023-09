Avec la Kawasaki H2, la ZX-10RR est clairement la sportive la plus radicale de Kawasaki. Prochainement mise à jour avec un nouveau système d’admission variable, nos voisins allemands redoublent d’efforts pour magnifier la superbike en dévoilant une édition limitée à 10 exemplaire.

Rebaptisée "WSBK Edition", cette ZX-10RR ravira les fans de la discipline... si leur porte-feuille leur permet (33 145 euros) !

Kawasaki ZX-10RR 2024 WSBK Edition : la plus belle des ZX-10R ?

Si rien ne change techniquement (quatre cylindres de 998 cm3 développant 204 chevaux, bielles en titane, pistons légers, jantes Marchesini), la moto se distingue de la ZX-10RR standard grâce à son silencieux Akrapovic en carbone, sa bulle teintée, et surtout sa livrée "replica". Présentée ainsi, elle semble identique aux machines de Jonathan Réa et Alex Lowes. Les stickers 22 et 65 des pilotes sont d’ailleurs livrés avec la machine !

Chacun des 10 exemplaires sera accompagné d’une plaque de réservoir et son numéro de série, d’un certificat d’authenticité signé par les deux pilotes, d’un bloc de verre gravé au laser représentant la moto et d’un porte-clés.

