Kawasaki HySE : la Ninja à l'hydrogène

La moto à l’hydrogène, bientôt une réalité ? Kawasaki semble aller dans ce sens avec une première démonstration de son prototype, la HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology), lors des 8 heures de Suzuka, comme ce fut le cas pour ses motos hybrides en 2022.

D’abord annoncée au salon de Milan de la même année, cette Kawasaki H2 à l’hydrogène prend enfin vie sur le circuit japonais.

Elle est propulsée par le 4 cylindres "compressé" de la Ninja H2 SX, à la seule différence qu’il y a injection et combustion d’hydrogène en lieu et place du carburant et ce, directement dans les chambres. Les deux "valises" à l’arrière, d’une contenance de 25 litres chacune, servent de réservoir d’hydrogène (2 kilos au total).

Le moteur semble ne pas broncher, les sensations de conduite sont vendues comme identiques. Les émissions polluantes sont moindres, puisqu’il s’agit surtout d’eau mêlée à un peu d’huile brulée.

Kawasaki poursuit donc son objectif de proposer, d’ici 2030, une moto thermique fonctionnant à l’hydrogène. En espérant que cette future machine ne subisse pas le même "sort" que la Toyota Mirai...