Le millésime 2023 de la déclinaison la plus extrême de la 1290 Super Adventure (voir notre émission) se montre enfin ! La machine étant la plus aboutie du catalogue trail KTM, on ne s’étonnera pas de ne voir que quelques retouches mineures sur cette nouvelle version, déjà constatées sur la 1290 Super Adventure S 2023.

KTM 1290 Super Adventure R 2023 : l’apogée du maxi-trail autrichien

Les changements sont d’abord esthétiques avec une nouvelle livrée blanche/orange/bleue évoquant le patrimoine sportif de la firme autrichienne. Les jantes à rayons tubeless de 21 et 18 pouces sont désormais chaussées par des pneus tout-terrain Bridgestone AX41.

A cela s’ajoute un nouvel écran TFT 7 pouces, résistant aux rayures et simplifié à l’utilisation, compatible avec le système de navigation "Turn By Turn Plus" (navigation étape par étape) connectable à l’application KTMConnect. La moto pourra s’agrémenter de nouvelles pièces et accessoires issues du catalogue PowerParts KTM.

Au cœur de la machine, on retrouve le gros bicylindre LC8 développant 160 ch et 138 Nm de couple. L’équipement électronique de pointe est de nouveau servi par une centrale intertielle 6D Bosch, un paramétrage ABS - qu’il soit sur l’angle ou en mode tout-terrain-, de nombreux modes de conduite personnalisables, un contrôle de traction, un régulateur de vitesse, un système de contrôle de pression des pneus et une réinitialisation automatique des clignotants après virage.

La partie cycle n’est pas en reste, avec un freinage confié à Brembo, des suspensions XPLOR WP avec 220 mm de débattement, un amortisseur de direction WP, un réservoir de 25 litres divisé en trois parties, une bulle ajustable et un guidon réglable.

La nouvelle KTM 1290 Super Adventure R devrait débarquer en concession au premier trimestre 2023.