Il y a 4 ans, la collaboration avec l’indien Bajaj prévoyait une nouvelle gamme de motos motorisées par un bicylindre de 490 cm3. Pierer Mobility a visiblement d’autres plans, confirmés récemment par Stefan Pierer, le PDG de KTM.

KTM : un bicylindre LC8c de 690 cm3 en prévision ?

En lieu et place de la plateforme 490 cm3, les rumeurs parlent d’un nouveau bicylindre de 690 cm3, dérivé du fameux LC8c motorisant la nouvelle KTM 790 Duke (voir notre essai). Conçu avec CFMoto, il développerait une puissance située entre 70 et 80 ch et seconderait - ou remplacerait - le bien aimé monocylindre LC4 actuellement au coeur des KTM 690 Enduro R et 690 SMC R

KTM privilégie donc sa collaboration de longue date avec CFMoto, au détriment de Bajaj. On peut supposer que des KTM 690 Duke et Adventure sont d’ores et déjà en projet pour concurrencer les Yamaha MT-07, Kawasaki Z 650 et Triumph Trident 660. Bajaj de son coté, plancherait toujours sur des motos de petites et moyennes cylindrées siglées Triumph.