On peut rester dubitatif devant la démarche qui consiste à rebadger et vouloir faire passer une base existante pour ce qu’elle n’est pas vraiment. C’est ainsi que Brabus, préparateur de méchantes Mercedes, s’est associé l’an dernier avec KTM pour vaguement redessiner une 1290 Super Duke R, lui coller moult piécettes "anodisées et taillées dans la masse" (lire : faisant le même boulot mais vendues trois fois plus cher, au moins). Bref, voici le genre d’engin réservé aux happy few, qui sera proposée à 145 exemplaires dans chacun des coloris, "superblack" (noir, donc) ou "stealth gray" (gris furtif).

42500 € la blague...

La réservation se fait en ligne, moyennant un acompte de 2500 €. Restera le solde de 40 000 € à payer. Cher ? Oui, objectivement, c’est quasiment trois fois plus cher qu’une Super Duke R standard. Mais ces considérations n’ont pas lieu d’être puisque la totalité des versions noir se sont vendues en une journée et que le lendemain, il ne reste que 37 grises à vendre.

Qui est tenté ?