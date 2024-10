En teasing depuis quelques mois, la déclinaison "R" de la KTM 990 Duke est enfin dévoilée. Comme la 890 Duke R avant elle, la Duke 990 R et son twin LC8c gonflé à 947 cm3 gagne en performances : 130 ch (7ch de plus) et 103 Nm de couple, grâce à une nouvelle cartographie moteur.

Toujours signées WP Apex, les suspensions se veulent plus sportives, en plus d’être entièrement réglables. La fourche de 48 mm (43 mm sur la 990 Duke standard) est 34% plus rigide. Le débattement de l’amortisseur arrière, équipé d’un nouveau ressort, est réduit de 10 mm (140 mm). De quoi affiner la précision et la stabilité de la machine en conduite sportive. Le poids tous pleins faits quant à lui, reste identique (190 kg).

A noter que les jantes de 17 pouces, chaussées par des Michelin Power Cup 2, sont celles de la KTM 1390 Super Duke R !

Plus haute, meilleure en attaque

L’ergonomie est revue avec un centre de gravité plus haut. La selle et la garde au sol gagnent 15 mm. Ces paramètres, associés à un bras oscillant plus raide, offrent un angle d’inclinaison plus efficace dans les courbes. Le freinage Brembo est aussi plus vigoureux, avec un double disque de 320 mm à l’avant, contre 300 mm sur la 990 Duke standard.

Enfin la 990 Duke R reçoit un nouvel écran TFT connecté de 8,88 pouces. Plus lisible, il permet une navigation fluide, et l’activation de nouveaux modes ABS "Sport" et "Supermoto+".

La KTM 990 Duke R 2025 débarquera en concession début 2025.