De retour au catalogue en 2023, puis améliorée en 2024, la KTM 790 Duke, désormais aux normes antipollution Euro 5+, est renouvelée pour 2025.

Dans son nouveau millésime, le roadster de 105 ch (95 ch pour les permis A2) arbore un nouveau design de phare avant et reçoit un nouvel écran TFT de 5 pouces, plus clair niveau visibilité et plus riche en fonctionnalités. A noter que les commodos sont désormais rétro-éclairés, et qu’un anti-wheeling ajustable sur 6 niveaux s’ajoute aux 3 modes de conduite (Rain, Street, Sport). La partie cycle, toujours aussi qualitative, ne change pas : la machine est toujours suspendue par des suspensions WP Apex entièrement réglables.

La KTM 790 Duke 2025 est disponible au tarif de 9 549 euros.

KTM 790 Duke 2025 : fiche technique

Moteur :

Bcylindre parallèle à refroidissement liquide, Euro 5+, 799 cm3

Cylindrée : 799 cm3

Puissance : 95 ch à 8000 tr/min

Couple : 87 Nm à 8000 tr/min

Transmission :

Boite de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : par chaine

Cadre : Cadre en acier avec moteur porteur et cadre inférieur en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée réglable WP de 43mm,140 mm de débattement

Suspension arrière : amortisseur réglable WP Apex, 150 mm de débattement

Freinage et liaison au sol :

Frein avant : deux disques de 300mm, étriers radiaux 4 pistons

Frein arrière : disque de 240 mm, étrier 2 pistons

ABS : Bosch 9.1 MP

Roues : jantes en alliage d’aluminium, avant 3.50x17, arrière 5.50x17

Pneu avant : 120/70 ZR 17 Maxxis Supermaxx ST

Pneu arrière : 180/55 ZR 17 Maxxis Supermaxx ST

Dimensions :

Empattement : 1.475 mm

Garde au sol : 186 mm

Hauteur de selle : 825 mm

Réservoir : 14 litres

Poids à sec : 169 kg

Prix : 9 549 euros

