Pour 2025, ne dites donc plus 1290, mais 1390 Super Duke GT. Comme pour la Super Adventure S EVO, la cylindrée du V-twin LC8 a été portée à 1 350 cm3 exactement, contre 1301 cm3 auparavant.

Si nous n’avons pas eu en temps et en heure la fiche technique de cette moto, on imagine que le bloc autrichien bénéficie logiquement d’une augmentation de la puissance et du couple. Sorties d’échappement et silencieux sont nouveaux. Esthétiquement, la 1390 Super Duke GT est encore plus taillée à la serpe que sa devancière. La tête de fourche n’a plus le bec pas très gracieux vu sur la 1290, tandis que les flancs qui en sont issus se prolongent jusqu’à l’aplomb de la selle pilote, ce qui lui donne une indéniable agressivité.

Le châssis, lui, est emprunté à la Super Duke R EVO 2024. Selon KTM, il offre plus de rigidité torsionnelle et un centre de gravité plus bas, pour « un retour d’information optimal du pneu avant pour un contrôle supérieur ». Les suspensions avant et arrière sont des WP APEX avec Semi Active Technology (SAT) de dernière génération. Un nouveau levier de frein avant MCS (système multi-clic) fait son apparition, ainsi que de nouveaux modes Supermoto+ et Sport ABS. Comme les autres KTM 2025 dévoilées dans ces pages, elle est équipée du nouveau tableau de bord TFT de 8,8 pouces.