Le Finistère de Port-Manec’h à Crozon

Vous cherchez les confins du monde, un endroit où la notion temps se délite ? Un antidote au stress ? De grands espaces juste entaillés par de petites routes ? Réjouissez-vous, ce monde existe ! Il suffit de suivre nos coordonnées terrestres pour atteindre ce nirvana : le Finistère Sud. Cette odyssée démarre non loin de Port-Manec’h, le long du littoral, pour rejoindre la presqu’île de Crozon, là où vient mourir la houle de l’Atlantique. Larguons les amarres !





Le tour du massif du Mont-Blanc

Faire le tour du Mont-Blanc, c’est la garantie de trouver des routes sinueuses jusqu’à en avoir le tournis, mais aussi le dépaysement en passant en Suisse, dans le canton du Valais, puis en Italie, en empruntant la Vallée d’Aoste. Et c’est aussi l’occasion de vérifier que la montagne ne se laisse pas apprivoiser, même en été. On peut très bien passer d’un temps caniculaire à des zones de brouillard et de pluie, en quelques heures ou quelques kilomètres... Un itinéraire à ne pas envisager « en bras de chemise »...





L’Aveyron du sud entre lacs et châteaux

Cette balade mène d’un vaste plateau verdoyant à une succession de lacs et barrages avant d’atteindre la bordure du Tarn. Pour profiter des paysages caractéristiques du sud du Massif central, ce sont les petites routes du réseau secondaire que nous emprunterons. Afin d’associer le plaisir des yeux et les sensations que sont à même d’offrir nos motos, la truffe au vent !





Le Jura de rocs en vignobles

Arsouilles et trajectoires, roulage en père peinard avec longues pauses, guide touristique à la main... il y a différentes façons de se balader à moto. L’itinéraire choisi ici n’impose rien, mais offre un large panorama du Jura. Simple ou gourmand, paisible ou surprenant, il relie le lac de l’Abbaye à l’Arbois, réputé pour son vignoble et son fameux vin jaune.





Le col du Parpaillon entre Durance et Ubaye

S’il est un col de légende, c’est bien le Parpaillon ! Situé à la limite des Alpes-de- Haute-Provence et des Hautes-Alpes, il culmine à 2 637 mètres sur une crête séparant la vallée de la Durance et celle de l’Ubaye. Ce col a été ouvert par les troupes du génie militaire comme beaucoup d’autres passages jalonnant la route des Grandes Alpes, entre Thonon et Nice. Un itinéraire sur bitume et sur piste.





Le tour de France en 125

Parti de Bretagne à la rencontre d’ami(e)s, Gwenaël, correspondant

Moto Magazine de longue date, a entrepris une grande boucle de deux mois et demi et 9 000 km au guidon d’une Yamaha 125 YBR. Une machine sobre pour un itinéraire tranquille, dans l’esprit décroissance. L’occasion de remettre l’humain au centre des préoccupations et de rappeler la beauté de notre pays sillonné par les chemins de traverse, même sous la neige ou la pluie battante...





Randonnée side-car dans les Bauges

Vous adorez la montagne enneigée ? Vous êtes tentés par le side-car ? Suffisamment déjantés pour affronter des conditions météo extrêmes et des roulages difficiles avec le sourire ? Voici une virée dans les Alpes savoyardes, le Rallye des cols blancs, organisé fin février entre connaisseurs et qui accueille fraternellement les nouveaux venus. Découverte et idée d’hivernale.





Espagne : de la côte catalane aux hauteurs de Teruel

En longeant la Méditerranée jusqu’aux terres arides d’Aragon, en passant par les champs d’orangers de la Communauté de Valence, cette virée offre un aperçu de la diversité géographique, historique et culturelle du nord-est espagnol. Un parcours de 800 km propice aux loisirs, aux rencontres et à l’évasion.





Belgique : une boucle wallonne de Dinant à Namur

Les motards français se dirigent rarement vers le nord, et encore moins vers le nord de l’Europe. Pourtant, à deux encablures à peine, on trouve le dépaysement et une ambiance chaleureuse chez nos amis belges. Même en automne où brume et soleil se disputent les bords de la Meuse. Escapade tout près des Ardennes.



