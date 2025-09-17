Annoncé pluvieux, le WE s’est globalement déroulé sur le sec ! Contrôles administratif et technique possible dés le vendredi. Comme chaque année : réveil samedi à 8h au son de "l’Internationale" (hommage à un pilote de side-car disparu), le premier roulage commençant à 9h. Au programme : 284 participants dont 34 side-cars.

34 sides en pré-grille

5 roulages sur deux jours pour 8 séries, allant des 50/125, Série Challenge Honda, moins de 500, + de 500/1 et +500/2, GP 2T, Anglaises et évidement les Side-cars...Sans oublier les Runs chaque midi.

Baston de Yam

Comme toujours, une place de choix était réservée aux Anglaises, agrémentée d’une expo du "Triton Club de France". Le "Village Challenge HONDA 125" faisait rouler 18 machines et pilotes.

BSA Rocket 3

Samedi soir : "Jumo fait son cirque" ; et la traditionnelle remise des coupes/apéro (déjantée).

Remise des coupes façon Jumeaux

La participation de pilotes connus comme, Pierre louis Tebec, Philippe Monneret, Thierry Espiè, Bernard Fau, Eric Saul, Roger Ruiz, Philippe Vassard, Jean-François Baldé... L’entrée spectateurs était à : 10€ la journée, 15€ le week-end. Les enfants ne payant qu’à partir de 16 ans.

En mode supermotard

A noter également, la présence de Loic Faujour qui dédicaçait son album "Échappements libres" (20 ans de dessins à Moto journal).

Kredler 50cc

Merci à toute l’équipe des Trophées Jumeaux, pour cette édition 2025, à Orace, Fred, Jacques Marchand, Gilbert Michel... Et aux 50 bénévoles, et commissaires, secouristes, sans qui ces roulages ne seraient pas possibles.

Les amis du challenge Honda

