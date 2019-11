Sorti cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu officiel du MotoGP développé par les studios italiens de Milestone est un incontournable pour tous les « geeks » et les pistards.

Pour cette nouvelle mouture, Milestone a revu l’interface et le graphisme du jeu de simulation, nettement améliorés. Mais les vrais changements sont ailleurs : primo avec l’apparition d’une intelligence artificielle bien plus agressive et réactive, mais aussi dans un gameplay et un environnement encore plus réaliste.

Malheureusement, au bout de quelques heures passées en mode carrière - qui constitue le cœur du jeu - l’impression de tourner en rond sans réels objectifs se fait sentir. L’ajout d’un mode historique qui permet de faire rouler des pilotes de légende ajoute du sel à un jeu dont la durée de vie reste malgré tout très courte.

Par Milestone, 49,99 €