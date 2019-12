Triumph et EON Productions ont trouvé un accord pour le 25e film officiel James Bond. Dans le prochain opus intitulé No Time To Die (« Mourir peut attendre »), le plus célèbre des agents secrets enfourchera une Tiger 900 et une 1200 Scrambler. L’équipe de cascadeurs du film a travaillé en relation avec les ingénieurs Triumph pour leur permettre d’adapter les motos aux « acrobaties » planifiées à leur guidon.

Lee Morrison, le coordinateur des cascades de James Bond, a déclaré à propos de Triumph : « Triumph nous a donné les premiers exemplaires du Tiger 900, avant le lancement (auquel nous étions présents), pour que nous puissions filmer dans 3 endroits clés bien avant la présentation officielle de la moto. Je dois dire que nous leur avons littéralement fait subir le pire traitement possible. De gros rochers escarpés et pointus, de la boue marécageuse profonde, des vitesses élevées, de grands sauts et d’énormes montées et descentes dans une variété de conditions. Les Tiger ont vraiment très bien résisté à cette épreuve, sans problèmes mécaniques, et pour moi, cela prouve vraiment qu’ils peuvent aller n’importe où. »

James Bond No Time To Die sera en salle à partir d’avril 2020.

Quant à l’avis de notre essayeur sur la Triumph Scrambler, il est déjà en ligne ici.