Le 20 février dernier, la FFMC appelle des milliers de motardes et motards à manifester sur le territoire national pour la légalisation de la circulation interfiles. La réponse de la DSR (Délégation de la Sécurité Routière) ne s’est pas fait attendre : le 25 février, soit quelques jours plus tard, la FFMC est conviée à une réunion avec Marie Gautier-Melleray, déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière.

Une expérimentation rectifiée et étendue

Pour Marie Gautier-Melleray, il n’est pas question d’interdire la circulation interfiles, mais plutôt d’avancer des statistiques probantes - qui ne l’étaient pas à la fin des 5 dernières années d’expérimentation - permettant au Conseil d’État de modifier le code de la route en faveur de la pratique.

Pour ce faire, une nouvelle expérimentation semble nécessaire avec des ajustements logiques : plus de départements et villes concernées (7 nouveaux département selon nos sources, dont le Nord, le Var, l’Hérault...), des critères d’évaluation rectifiés, et l’enseignement de la circulation interfile lors des formations de conduite. Un groupe de travail coordonnant DSR, FFMC et AFDM (Association pour la Formation des Motards) facilitera cette mise en place. L’objectif est d’attester que la circulation interfiles est assimilable au code de la route et qu’elle est fréquemment nécessaire lors de la pratique d’un deux-roues motorisé. Il y a encore débat sur le maintien - ou pas - d’une vitesse maximale de 50 km entre les files, certaines voix s’exprimant sur des vitesses plus basses...

Cette prochaine expérimentation pourrait s’étaler sur une durée de 3 ans, avec un an supplémentaire renouvelable. Quant à sa mise en application en juin 2021, c’est pour l’instant une hypothèse de travail formulée par la DSCR ; un décret sera soumis le 4 mars, reste à voir avec quelle célérité les différents services vont le traiter...

La FFMC - encore - vient en aide aux motards

Dans l’attente de la signature du décret officiel, la FFMC se tient à disposition pour assister et renseigner les usagers de deux-roues motorisés. De surcroit, le "memento du verbalisé" vous donnera tous les conseils à appliquer en cas de verbalisation lors d’une circulation en interfiles.