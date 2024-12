Au printemps dernier, Indian a complètement renouvelé sa gamme Scout : au programme, disparition du cadre en alu pour un modèle en acier (plus propice aux personnalisations), développement d’un nouveau moteur de 1 250 cm3 en remplacement de l’ancien bloc qui en cubait 1133, extension de la gamme avec notamment l’arrivée de la 101 Scout aux prétentions plus sportives, la famille Scout se refaisait une santé et pas une petite. Une gamme qui débute à 15 390 €.

Plus accessible

Fidèle à sa tradition, la gamme se décline désormais dans une version Sixty : le moteur, un V2 de 999 cm3, développe 85 chevaux et 97 Nm de couple, c’est donc une progression par rapport à la génération précédente de Scout Sixty, dont le bloc délivrait 77 chevaux et 88 Nm de couple.

Toutefois, plus que la puissance brute, ce sont le couple et la souplesse qui s’apprécient d’abord sur ce genre de motos. Point commun entre les deux générations : une boîte de vitesse à 5 rapports (6 sur le moteur 1250).

Deux versions sont au programme : la moins chère est la Bobber, disponible uniquement en noir, même si choisir la série Limited renchérit la facture de 1 500 € (en contrepartie, vous récupérez trois modes de conduite, une prise USB, le régulateur de vitesse et un contrôle de traction), la moto s’habillant d’un bronze satiné.

La Classic s’offre également dans la même logique : coloris noir pour la version standard, un joli gris-bleu métallisé en Limited. Hauteur de selle à 654 mm, une sorte de record ! On apprécie également le poids, en baisse de 11 kg par rapport à la génération précédente, avec 241 kg, au centre de gravité tout en bas. Le cruiser idéal pour des débutants !

Indian Scout Sixty Classic et Bobber 2025 : l’essentiel

• Moteur V2 999 cm2

• Boîte 5

• Accessible A2

Prix à partir de 13 690 euros (Classic) et 12 890 euros (Bobber)

Disponibilité : en janvier 2025