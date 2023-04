Lancée en 2018, la Chieftain Elite est la version la plus luxueuse du gros cruiser américain. Rejointe par la Challenger l’année dernière, c’est désormais la nouvelle Pursuit qui s’ajoute à la famille "d’élite" cette année.

Indian Pursuit Elite 2023 : le sommet du touring à l’américaine

L’Indian Pursuit (voir notre essai), déclinaison touring de la Challenger, est l’un des meilleurs baggers du marché. Dans sa déclinaison Elite, la rivale de la Harley-Davidson Road Glide (voir notre comparatif dans le Moto Magazine n°391) se dote de quelques finitions exclusives. Avons-nous là la définition du cruiser ultime à l’américaine ?

Outre ses nouvelles jantes à 5 branches, l’Indian Pursuit Elite s’habille d’une livrée inédite faite de noir, de gris et de bronze métallisé. Un bronze que l’on retrouve sur les culasses, la selle, les valises et les logos. Coté équipements, la moto reste similaire aux déclinaisons Dark Horse et Limited : suspension arrière Fox réglable électroniquement, centrale IMU Bosch avec anti-patinage, ABS, contrôle de traction, selle chauffante, et écran couleur équipé du système Ride Command. L’éclairage LED est servi, entre autres, par un phare adaptatif (angle d’inclinaison), des commodos rétro-éclairés et des valises éclairées.

Limitée à seulement 150 exemplaires, l’Indian Pursuit Elite est proposée au tarif de 44 990 euros, soit 10 000 euros de plus (!) que la Pursuit standard .

Indian Chieftain Elite 2023

La Chieftain Elite 2023 revêt les coloris de la Pursuit Elite avec une peinture mate et des motifs supplémentaires. On retrouve peu ou prou les mêmes équipements que la Pursuit, avec quelques différences tout de même. La moto reçoit des repose-pieds spécifiques, des jantes 10 branches et un pare-brise teinté réglable électriquement.

Egalement produite en quantité limitée (175 exemplaires), la Chieftain Elite est quant à elle vendue 37 490 euros, soit 5500 euros de plus que le modèle de standard.