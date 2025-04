Avec ces nouvelles Challenger et Pursuit Elite 2025, Indian vise une nouvelle fois le touring luxueux. Propulsées par le nouveau V-twin PowerPlus 112 refroidi par liquide (1768 cm3, 126 ch et 181,4 Nm de couple) les deux machines adoptent un look spécifique.

La Challenger Elite se pare de rouge, de noir et de blanc, en référence au recordman de vitesse Gene « Alabama Flash » Walker. La Pursuit Elite quant à elle, revêt plusieurs teintes de vert (qui a pensé à Kawasaki ?) avec des liserés dorés, en hommage aux motos de l’US Army du début du 20ème siècle.

Les deux motos se dotent d’une partie cycle privilégiant la rigueur et le confort, en témoignent leurs suspensions arrière réglables électroniquement, leurs fourches inversées, leur freinage Brembo et leurs jantes alu chaussées par des pneus Metzeler Cruisetec.

La protection, l’équipement et l’électronique ne sont pas en reste. C’est même le top niveau du catalogue de la firme américaine : bulle réglable, phare LED adaptatif, 3 modes de conduite, détecteur d’angles mort, alerte collision arrière, freinage combiné, écran connecté de 7 pouces, selle et poignées chauffantes, valises démontables, régulateur de vitesse, port USB et bien entendu, tout le système audio PowerBand et ses 4 ou 6 enceintes intégrées.

Limitée à 350 exemplaires, la Indian Challenger Elite est proposée au tarif de 45 390 euros. Du coté de l’Indian Pursuit Elite, chacun des 250 exemplaires disponibles sera vendu à partir de 47 790 euros.