Après avoir enrichi son segment cruisers / touring avec sa nouvelle Pursuit et ses déclinaisons Elite des Challenger et Chieftain, Indian n’oublie pas sa FTR 1200 pour autant. Le roadster héritier des courses de flat track américaines se révèle désormais dans une édition limitée à 150 exemplaires : la Stealth Gray Special Edition, ou l’édition spéciale grise et furtive, en bon françois.

Indian Stealth Gray Special Edition : un air de Yamaha MT ?

Les changements sont essentiellement esthétiques. Avec sa livrée grise aux quelques détails rouges, l’allure plus "moderne" et urbaine de cette FTR 1200 n’est pas sans rappeler les coloris des dernières Yamaha MT.

Hormis cela, la Stealth Gray reste fidèle au millésime 2021 en piochant chez l’édition Carbon (tête de fourche et silencieux Akrapovic avec pare-chaleur en carbone). On retrouve ainsi son V-twin développant 123 ch pour 120 Nm de couple, sa fourche inversée, ses suspensions réglables, son freinage Brembo et ses pneus Metzeler Protec chaussant ses jantes de 17 pouces.

Coté électronique pas de changement non plus : le régulateur de vitesse, le contrôle de traction, l’anti-wheeling et les trois modes de cartographie moteur réglables sur l’écran TFT 4,3 pouces sont de nouveau à la fête.

Les 150 exemplaires de la Stealth Gray seront disponibles prochainement au tarif 18 890 euros, soit le même prix que la FTR R Carbon. Le modèle d’entrée de gamme quant à lui, est toujours proposé à 13 990 euros.