Après avoir préparé une Indian Challenger Dark Horse en 2021, les préparateurs de Klock Werks Kustom Cycles, associés à la marque de whisky Jack Daniel’s, s’attaquent à la Chief Bobber Dark Horse.

Si aucune différence technique n’est à noter (v-twin Thunder Stroke 116 de 1 890 cm3 développant 80 ch et 162 Nm de couple), la moto se distingue de la version standard grâce à ses équipements et finitions. Le coloris de prime abord, fait de noir, de gris et de liserés blancs (livrée "Super Graphite Metallic").

De nombreux détails évoquent la distillerie du Tennessee : lettrage sur le garde-boue arrière et le collecteur, et le fameux logo "Old n°7" du produit éponyme apposé sur les carénages latéraux, le moteur et la selle. Enfin, des accessoires de série tels que la selle flottante et la bulle teintée agrémentent la moto.

"Le Jack Daniel’s Limited Edition Indian Chief Bobber Dark Horse est une autre représentation puissante et dynamique de la qualité, du savoir-faire et de l’attention portée aux détails qui sont au cœur de nos deux marques", explique Aaron Jax, vice-président d’Indian Motorcycle. Cette fois, nous avons décidé de rendre hommage à l’emblématique Old No. 7 de Jack Daniel’s®, le plus emblématique des whiskies Jack Daniel’s, en l’associant au Chief Bobber Dark Horse. Les deux produits sont des originaux américains intemporels qui partagent une combinaison de simplicité sans fioritures et de qualité supérieure."

Annoncée au prix de 24 499 $ aux États-Unis, le tarif et la distribution du modèle en France n’ont pas été communiqués. La machine sera limitée à 177 exemplaires.