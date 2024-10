L’année dernière, la soeur "jumelle" suédoise de la KTM 890 Adventure, la Husqvarna Norden 901, avait été déclinée en version "Expedition". Mieux équipée pour l’aventure (sabot moteur, bulle touring, poignées et selle chauffante...), elle nous revient en 2025 avec quelques améliorations et une livrée graphique inédite faite de vert kaki, de jaune fluo et de blanc.

Grâce à son nouveau silencieux, le gros twin de 889 cm3 et ses 105 chevaux et 100 Nm de couple passe aux normes Euro 5+. Il sera mieux maitrisé grâce au contrôle de traction, désormais réglable sur 10 niveaux. La moto se pare aussi de nouveaux rétroviseurs, de feux de détresse (bouton warning) et d’un port USB-C à gauche du tableau de bord.

Du reste, on retrouve un équipement de pointe, déjà vu sur le précédent millésime, à savoir 4 modes moteur, un accélérateur électronique ride-by-wire, un shifter, un freinage ABS en courbe et un écran TFT 5 pouces connecté. La partie cycle, toujours aussi efficace, est servie par suspensions WP Xplor entièrement réglables, un amortisseur de direction et des jantes à rayons chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Trail STR.

La Husqvarna Expedition 2025 devrait arriver dans les 2 prochains mois en concession à un tarif qu’on imagine similaire au précédent millésime (17199 euros).