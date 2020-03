Husqvarna annonce la disponibilité de sa 701 Enduro LR 2020. Cette nouvelle machine, exposée à Milan, est à même de combler les amateurs de balades longue distance avec ses 25 litres de réservoirs. Ces derniers font grimper l’autonomie à environ 500 kilomètres. De quoi honorer son appellation LR (pour Long Range, soit « longue distance » en français).

Une machine accessible ?

Côté moteur, la 701 Enduro LR est animée par le monocylindre KTM LC4 de 693,7 cm3 et 74 chevaux. Réputé pour sa fougue et son couple, ce moteur nous avait séduit lors de notre essai de la KTM 690 Duke équipée du même bloc. Ses faibles vibrations apportaient un réel confort. De quoi rouler sans avoir à « lutter » contre sa machine.

Pour aider à dompter la bête, plusieurs aides au pilotage sont désormais proposées. Citons le contrôle de traction sensible à l’inclinaison, les différents modes de conduite, l’ABS d’angle et l’Easy Shift pour des passages de rapport plus rapides.

Autre point technique, la 701 Enduro LR est équipée d’une fourche inversée WP WPLOR de 48 mm. Elle est entièrement réglable, tout comme l’amortisseur arrière, qui offre 250 mm de débattement. Des éléments cruciaux en tout-terrain.

Côté esthétique, cette machine conserve le coloris bleu-blanc-jaune historique. Pour se démarquer des autres modèles de la marque Husky revendique une « progressivité » des couleurs. On vous laisse juge.

Piloter une Husqvarna en vêtements de la marque

Pour les mordus, le constructeur suédois propose une collection de vêtements spécifiques à la pratique de l’enduro. Nommée Functional Clothing Offroad 2020, elle intègre des articles garantissant protection, fonctionnalité et confort nous dit-on. Evidemment, il est également possible de piocher dans le catalogue de pièces de la firme de Huskvarna (oui, avec un "k", ville de naissance d’Husky) pour protéger et styliser sa machine. De quoi faire gonfler la facture de 11 390€ demandée pour la seule moto.