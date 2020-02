La marque Horwin, spécialisée dans la création de moyens de transport urbains électriques vient de présenter deux nouveaux modèles de moto : les CR6 et CR6 Pro.

Le constructeur, basé à Changzhou, a trouvé un accord avec TilGreen pour distribuer ses machines électriques dans l’Hexagone, territoire jusqu’alors ignoré par l’industriel chinois. Ses modèles sont pourtant bien représentés en Europe avec de nombreux points de ventes en Allemagne, en Autriche, en Belgique ou encore en Hongrie. Le réseau est pour l’heure embryonnaire chez nous avec un seul point de vente situé à Nantes.

Look rétro

Équivalents 125 cm3, les CR6 et CR6 Pro, sont accessibles aux titulaires du permis B + formation de 7 heures. Esthétiquement, ces deux motos rappellent les machines de l’Australien Super Soco qui, fortes de leur look soigné, ont rencontré un certain succès auprès des acheteurs. De la même façon, les Horwin surfent sur la vague vintage avec leur phare rond et leur selle « rétro » surpiquée et bombée sur la partie arrière.

Côté coloris, la « basique » est disponible en noir, vert, bleu et blanc, tandis que la Pro est uniquement vendue en noir.

Tarif moderne

Selon Horwin, la CR6 atteindrait la vitesse maximale de 92 km/h contre 105 km/h pour la CR6 Pro. Côté autonomie, la première permettrait, sur le papier du moins, d’effectuer 150 km avant recharge quand la seconde imposerait un retour à la prise secteur au bout de 130 bornes.

Les tarifs (hors bonus écologique) se situent à 6 290 € pour la CR6 et à 7 490 € pour la Pro. À titre de comparaison, la Super Soco TC Max coûte 4 690 €, toujours hors bonus écologique. Voilà qui pourrait sérieusement freiner le développement de Horwin.