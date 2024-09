Alternative sérieuse au Yamaha T-Max 560, le Honda X-ADV plait, et pas qu’un peu : 76 000 exemplaires ont trouvé preneur en Europe depuis sa sortie. Situé entre un maxi-scooter et un trail "routier" mid-size, le nouveau X-ADV reçoit une face avant redessinée, enrichie d’un éclairage LED avec feux de jour DRL et clignotants intégrés.

Plus pratique et confortable, le Honda X-ADV 2025 s’agrémente d’une selle en mousse densifiée et redessinée pour faciliter les appuis des pieds au sol. Elle offre un espace de rangement éclairé de 22 litres avec prise USB-C pour charger ses appareils au sec. Le nouvel écran TFT de 5 pouces et sa commande rétro-éclairée placée à gauche du guidon devrait également simplifier son utilisation.

Coté moteur, on retrouve le bicylindre de 749 cm3 développant 58 ch pour 69 Nm de couple, exploitable grâce à l’accélérateur électronique et ses 4 modes de conduites, dont un paramétrable en supplément. La transmission DCT (automatique) a été affinée pour un fonctionnement plus doux et efficace.

Les équipements techno de série demeurent, en témoignent la présence du contrôle de couple (HSTC),du régulateur de vitesse et du système d’alerte en cas de freinage d’urgence.

Pas de changement non plus coté partie cycle. Le X-ADV 2025 est toujours équipé d’une fourche inversée de 41 mm, d’un amortisseur Pro-Link, d’un freinage radial avec doubles étriers et de jantes de 17 pouces et 15 pouces. La machine affiche 237 kgs tous pleins faits sur la balance.

Bientot disponible en concession, le nouveau Honda X-ADV sera proposé en noir, blanc ou gris (et bientôt en jaune, série spéciale !) au prix de 12 999 euros.