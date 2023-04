Alors que la Honda CB 350 H’Ness et sa déclinaison RS cartonnent en inde, et que le Japon a désormais sa propre version rebaptisée GB350 S, la machine est toujours abonnée aux absentes chez nous. Et c’est bien dommage, car avec ses normes antipollution BS6 (équivalent Euro 5) et son freinage ABS, elle coche les cases pour rejoindre le catalogue européen du constructeur... Hélas, il faudra seulement se contenter (pour l’instant !) d’admirer les 6 nouveaux kits officiels visant à transformer la moto.

Honda CB350 H’Ness 2023 : prenez garde, Hunter et Meteor !

Si les modifications sont seulement esthétiques, le résultat est bluffant. Avec ces 6 kits (environ 200 euros pièce), on pourrait presque croire que la CB350 H’Ness se décline en 4 versions distinctes !

La première (Cafe Racer Custom), la plus sportive, évoque les Café Racer d’antan : tête de fourche, capot de selle, caches latéraux et selle monoplace.

La deuxième (Comfort Custom) lorgne plutôt sur le terrain de la Royal Enfield Meteor, en témoignent son dosseret passager, sa bulle haute, sa selle confort, ses protège-mains et ses supports de valises.

La Tourer Custom reste similaire à la Comfort Custom, mais se distingue grâce à ses carénages latéraux chromés et l’absence de dosseret passager. Quant à la Solo Carrier Custom, elle troque les équipements des Comfort et Touring contre une bulle courte et une selle monoplace coiffée d’un porte-paquet.

Peut-on espérer que ces nouvelles "gammes" motivent Honda à distribuer la CB350 H’Ness chez nous ?