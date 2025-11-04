« Filer avec le vent. Écouter la nature. Ressentir la Terre » : voilà les préceptes qui ont gouverné la création de la WN7 – ah, marketing, quand tu nous tiens... Un roadster électrique joliment réalisé*, mais pas donné, dont on sait déjà qu’il est équipé d’un moteur à refroidissement liquide (lire Moto Magazine 424).

Implanté sous l’axe de bras oscillant afin d’abaisser le centre de gravité, il développe une puissance « constante certifiée » de 18 kW (24,4 ch), qui lui permet d’être nativement A2, et une puissance de 50kW (68 ch) en crête – dans notre précédent numéro nous évoquions 47,5ch.

Autre information nouvelle, le couple de 100Nm sera disponible au régime maximal de 4 500 tr/min. Comme toute moto moderne qui se respecte, la WN7 offre quatre modes de conduite : Standard, Sport, Pluie, Econ (qui, comme son nom l’indique, « priorise l’économie d’énergie et limite les consommations inutiles »).

Le pilote a également à disposition quatre niveaux d’équivalent frein moteur (0 à 3) pouvant être réglés via les commandes placées sur le commodo gauche. Surprise, un mode marche avant/arrière au pas (5km/h maxi) est implémenté de série pour aider « à manœuvrer dans les espaces restreints » – la Gold Wing 1800 possède également une marche arrière.

Sont aussi montés d’origine système de contrôle de couple et régulateur de vitesse avec possibilité de pré-enregistrer trois allures maximales, sans plus de précisions.

La batterie, élément porteur

Le châssis « sans cadre », réalisé avec des pièces creuses en aluminium moulé sous pression, utilise la batterie – non amovible – en tant qu’élément porteur, « aucune structure conventionnelle majeure (tube, poutres...) ne reliant l’avant à l’arrière », explique Honda. Ceci, afin de « parvenir à une rigidité torsionnelle optimale ».

Les cotes et dimensions de la WN7 ont été étudiées pour la rendre accessible au plus grand nombre, à l’instar de la CB500 Hornet : longueur de 2 156 mm (contre 2 093 mm pour cette dernière), hauteur de 1 085 mm (contre 1 084 mm), même angle de colonne (35°) et rayon de braquage quasi similaire (2,8m contre 2,7m). Le poids total en ordre de marche est de 217,5 kg, contre... 188 kg pour ladite Hornet – les batteries ne sont jamais légères.

Honda précise toutefois que « la hauteur de la masse appliquée sur la béquille latérale est plus basse que sur la Hornet (477 mm vs 501 mm) » pour permettre de redresser plus facilement la moto. La hauteur de selle est de 800 mm (15 mm de plus que pour la Hornet), mais la largeur de ladite selle, 260mm dans sa partie centrale, devrait faciliter la pose des pieds sur le sol.

Vitesse maxi : 129 km/h

Côté temps de recharge, Honda annonce 5,5 heures pour passer de 0 à 100 % avec un chargeur 230 V branché sur le réseau domestique. Mais l’utilisation d’un chargeur mural optionnel dédié de 6 kVA fait passer ce temps à 2,5 heures, tout en sachant – nous l’avions écrit dans notre dernier numéro – que l’utilisation du système de charge CCS2 permet de passer de 20 à 80 % en trente minutes, pour un gain en autonomie de 89 km (96 km pour la version A1 également prévue).

Pour l’autonomie, Honda, qui avait indiqué précédemment « plus de 130km », mentionne maintenant précisément... 140km en version 18 kW. Toujours dans la même version, la vitesse maximale est de 129km/h, « pour une vitesse maximale stabilisée de 127 km/h ».

La Honda WN7 s’affiche au prix de 14999 euros. C’est plus du double de celui de la Hornet 500 à laquelle Honda compare la WN7.

Honda WN7 : L’essentiel

• Batterie porteuse

• 4 modes de conduite

• 4 modes d’équivalent frein moteur

• Mode marche avant/arrière au pas

• ABS actif en courbe

• Écran TFT de 5 pouces

• Prise USB-C

• Connectivité Honda RoadSync

• Clef sans contact Honda Smart Key

• Régulateur de vitesse SSLA

• Fourche inversée Showa de ø 43 mm (déb. 120 mm)

• Monoamortisseur réglable en précharge (déb. 120 mm)

• Monobras oscillant en aluminium

• Roues de 120/70-17 et 150/50-17

• Freins Nissin : 2 disques ø 296 mm et

étriers radiaux à double piston (AV), 1 disque ø 256 mm et étrier simple piston (AR)

• Éclairage full leds, feux de jour DRL

• Signal de freinage d’urgence via les clignotants

• Version A1 (11 kW) disponible

• Accessoires : sacoches de selle, divers câbles de recharge, etc.

• Coloris : noir mat, noir, gris

Honda WN7 : fiche technique

Moteur :

Type : Electrique refroidi par eau

Puissance : 24,4 ch en puissance nominale (68 ch en crête) / 15 ch pour le permis A1 125

Couple maximal : 100 Nm

Autonomie : 140 km, 156 km en version A1

Consommation : 81 kWh/km, 76 kWh/km en version A1

Batterie : batterie fixe lithium-ion de 9,3 kWh

Capacité : 26,67 Ah / 9319,56 Wh

Chargeur normal : type 2

Chargeur rapide : CCS2

Cadre : éléments porteurs (batterie)

Dimensions :

Dimensions : 2 156 x 826 x 1 085 mm

Empattement : 1 478 mm

Angle de chasse : 25°

Chasse : 99 mm

Rayon de braquage : 2,8 m

Hauteur de selle : 800 mm

Garde au sol : 139 mm

Poids : 217,5 kg

Partie cycle :

Suspension avant : Fourche inversée Showa de 43 mm, débattement 120 mm

Suspension arrière : Monoamortisseur de 41 mm réglable en précharge, débattement 120 mm

Roues : Jantes aluminium à 5 branches

Pneu avant : 120/70-17 M/C 58H

Pneu arrière : 150/60-17 M/C 66H

Frein avant : Double disque hydraulique de 310 mm, étriers radiaux Nissin 2 pistons, ABS en courbe

Frein arrière : Simple disque hydraulique de 256 mm, avec étrier simple piston Nissin, ABS en courbe

Equipement et techno :

Techno : ABS en courbe, contrôle de traction HSTC, signal de freinage d’urgence ESS, régulateur de vitesse paramétrable, écran TFT 5 connecté pouces, 4 modes de conduites, 4 modes de frein moteur, prise USB-C, connectivité Honda RoadSync, clé sans contact , système de marche AV/AR de 5 km/h, éclairage LED.

Prix : 14999 euros