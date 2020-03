Le Super Cub fait partie de l’histoire de l’industrie motocycliste. Présenté comme le véhicule le plus vendu au monde - les 100 millions d’exemplaires ont été célébrés en 2018 pour les 60 ans du modèle - ce petit utilitaire, ultra populaire en Asie, se déclinera dans une version « scrambler ».

Pour les amoureux d’horizons plus ou moins lointains ?

Extrapolé du joliment rétro C 125 Super Cub, le CT 125 se distingue de son cousin urbain en plusieurs points. Pour affronter les chemins, il reçoit un échappement haut, des soufflets de fourche, des jantes à rayons équipées de pneus à crampons et une admission d’air surélevée. Honda met en avant l’orientation loisir de ce CT 125, présenté comme le compagnon idéal pour « aller camper ou pêcher tout en profitant de la nature », ce qu’autorise effectivement son large porte-bagage et ce que laisse sous-entendre son appellation commerciale, du moins sur le marché US, « Hunter Cub » (de « hunter », « chasseur » en anglais). Réputé pour la robustesse de son monocylindre - réparable sous toutes les latitudes -, le CT 125, pourrait également séduire les voyageurs au long cours. Les amateurs du genre vous le diront, il n’est pas indispensable d’avoir une GS ou pour Africa Twin, nonobstant les qualités de ces deux motos, pour partir à l’aventure. Anne-France Dautheville n’a-t-elle pas effectué à l’époque un tour du monde sur la selle d’une Kawasaki GA5 de 100 cm3 ?

Également pour la ville

Évidemment, ce CT 125 pourrait également séduire les motards du quotidien et les coursiers en quête d’un 2-roues économique et suffisamment fluet pour s’affranchir des embouteillages. Sa conformité aux normes Euro 5 et sa consommation très réduite (lors de notre essai du C 125 Super Cub, nous avions relevé une moyenne de 2,2 l/100) font de ce 2-roues l’outil rêvé des déplacements urbains environnement-friendly. Reste la question de son prix. Espérons qu’il sera moindre que celui - stratosphérique - du Super Cub C 125 proposé à 3699 €.