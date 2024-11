A l’instar de la nouvelle Honda CB750 Hornet 2025, la nouvelle XL750 Transalp 2025 voit sa face avant redessinée, avec un nouveau bloc optique soulignant des lignes plus agressives. Cette relecture offre une meilleure protection au pilote, notamment grâce à la nouvelle bulle.

Pour un meilleur confort sur asphalte et chemins, les suspensions Showa avant et arrière ont été révisées avec de nouveaux réglages. Le nouvel écran TFT de 5 pouces, l’arrêt automatique des clignotants et le système de signaux d’arrêt d’urgence (ESS) font partie des nouvelles dotations techno du trail mid-size Honda.

On retrouve le twin parallèle de 755 cm3 calé à 270° développant 92 ch à 9 500 tr/min et 75 Nm à 7 250 tr/min. Il est associé à 4 modes de conduite (et un mode "user"), un contrôle de traction (HSTC) réglable sur 5 niveaux, un système anti-wheeling et un frein moteur ajustable sur 3 niveaux.

Les jantes de 21 et 18 pouces assureront de nouveau une polyvalence sur tout types de terrains, tandis que le freinage, servi par un double disque de 310 mm à l’avant et un simple disque de 256 mm à l’arrière, devrait se révéler toujours aussi efficace.

Enfin, de nouveaux coloris et de nouveaux accessoires (Urban, Touring, Adventure, Rally et Comfort Pack) viendront garnir le catalogue pour enrichir la machine, qui devrait arriver en concession début 2025.

Honda XL750 Transalp 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : Moteur à refroidissement liquide OHC 4 temps, 8 soupapes, Twin parallèle avec vilebrequin à 270° et uni-cam

Cylindrée : 755 cc

Alésage x Course (mm) : 87 mm x 63,5 mm

Taux de compression : 11.0:1

Puissance max. : 67,5 kW à 9 500 tr/min | 34,5 kW à 5 250 tr/min

Couple max. : 75 Nm à 7 250 tr/min | 66 Nm à 4 750 tr/min

Niveau sonore à l’arrêt (dB) : 95 dB | 88 dB

Vitesse max. : 195 km/h | 160 km/h

Capacité d’huile : 3,9 L

Démarreur : Démarreur électrique

Alimentation :

Carburation : PGM-FI

Capacité du réservoir de carburant : 16,9 L

Émissions de CO2 WMTC : 102 g/km | 97 g/km

Consommation de carburant : 4,3 L/100 km | 4,2 L/100 km

Transmission :

Type d’embrayage : Multidisque humide, embrayage anti-recul assisté

Type de transmission : Transmission manuelle à 6 vitesses

Transmission finale : Chaîne

Cadre :

Type de cadre : Cadre en acier de type diamant

Châssis :

Dimensions (L x l x H) : 2 325 mm x 838 mm x 1 455 mm

Empattement : 1 560 mm

Angle de chasse : 27°

Chasse : 111 mm

Hauteur de selle : 850 mm

Garde au sol : 210 mm

Poids à vide : 210 kg

Rayon de braquage : 2,6 m

Suspensions :

Suspension avant : Showa 43 mm SFF-CA USD, 200 mm de débattement

Suspension arrière : Amortisseur monoshock, bras oscillant Prolink, 190 mm de débattement

Roues et pneus :

Roues : Rayons en acier inoxydable, jante en aluminium, type chambre à air

Pneus avant : 90/90-21M/C 54H

Pneus arrière : 150/70R18M/C 70H

Freins :

Type ABS : ABS à double canal (l’ABS arrière peut être désactivé)

Avant : Étrier de frein à deux pistons monté axialement, double disque flottant de 310 mm

Arrière : Étrier à piston unique, disque simple de 256 mm

Electronique :

Instruments : Écran TFT de 5 pouces, affichage multi-informations

Phare : LED

Feu arrière : LED

Connectivité : RoadSync

USB : Type - C

Annulation automatique des clignotants : Oui

Système de sécurité : HISS

Modes de conduite : Sport, Standard, Pluie, Gravier et Mode Utilisateur

HSTC : Trois niveaux + OFF

Fonctionnalités supplémentaires : ESS

Prix : 10 699 euros