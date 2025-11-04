Le nouveau moteur V3 dévoilé par Honda – baptisé en interne « V3R 900 E-Compressor » – se rapproche de la production. Le premier constructeur mondial annonce en effet que ce bloc inédit a vocation à équiper des modèles de la gamme dès l’an prochain.
Évidemment, les informations sont diffusées avec parcimonie. On sait toutefois que, outre sa cylindrée (900 cm3, donc), ce moteur, refroidi par eau et avec un angle d’ouverture du V de 75°, à la fois étroit et compact, sera alimenté par ce qui est une première mondiale sur une moto de série, à savoir un compresseur contrôlé électroniquement.
Selon Honda, cela permet un « contrôle précis du boost du moteur, avec une belle réponse du couple dès les plus bas régimes. Les performances sont équivalentes à celles d’un moteur 1200 cm3 , avec un niveau d’émissions conforme à celui d’une 900 ».
Rien n’a filtré encore sur le niveau de puissance, mais une 1200 moderne frôle facilement les 150 chevaux. Honda précise également que les motos disposant de ce moteur inaugureront un nouvel insigne de réservoir, le « Honda Flagship Wing », réservé à ses modèles premium. Un nouvelle ère pour la marque ?