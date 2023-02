Honda a bien l’intention de ne rien laisser aux autres ! Le premier constructeur mondial a les crocs et cela fait plaisir à voir. Après la CB 750 Hornet positionnée à 7890 €, qui risque bien de provoquer une crise majeure dans le monde des roadsters de moyenne cylindrée (quelque crises d’angoisse chez Yamaha et Kawasaki, et quelques poussées d’urticaire chez Suzuki, qui a positionné sa GSX-8S, plus lourde et moins puissante, à 8899 €), voici que les tarifs fraichement dévoilés des Transalpins 750 et CL 500 vont générer une nouvelle crise de nervous breakdown chez la concurrence !

Une offensive globale !

En effet, la XL 750 Transalp 2023 est donc proposée à 10599 €, ce qui va faire mal tant à la Ténéré 700, certes plus sportive dans l’esprit, mais qui démarre à 10999 €, et ne parlons pas de sa concurrente directe, la Suzuki V-Strom 800, qui s’affichera à 11499 €.

Même chose pour la CL 500, à la gentille allure de scrambler, proposée à 6999 €, et qui ne connait pas de véritable concurrente (à part peut-être une Benelli Leoncino 500T, proposée un peu moins cher à 6299 €, mais la Honda est garantie 5 ans...

Que pensez-vous de ces tarifs ?