La Honda NT1100 aura fait parler d’elle. Et pour cause : alors que les trails "routiers" sont à la mode et tiennent le marché, Honda n’oublie pas les routières traditionnelles en proposant la NT1100 en 2022. Forte de ses 12000 exemplaires écoulés, la moto nous revient dans une édition 2025 en nette évolution coté moteur, partie cycle, équipements et confort.

Le bicylindre de 1084 cm3 hérite des améliorations déjà vues sur l’Africa Twin 2024, à savoir des meilleures performances à mi-régime (102 ch à 7500 tr/min) et un couple en hausse de 8 Nm (112 Nm à 5500 tr/min). Il est associé, au choix, à une boite de vitesses mécanique 6 rapports ou une boite automatique DCT.

La face avant redessinée avec clignotants intégrés à l’éclairage n’est pas qu’un exercice de style, puisque la protection a été entièrement revue : bulle, déflecteurs, garde-boue ont été optimisés pour plus de confort de conduite. Même topo pour la selle (820 mm), plus large de 20% avec une meilleure densité de mousse. Les valises gagnent en contenance en passant de 33/32 litres à 37/36 litres, permettant d’y ranger un casque intégral. Enfin, la dotation de série reste généreuse : régulateur de vitesse, poignées chauffantes, prises ACC/USB, béquille centrale et système automatique d’arrêt de clignotants.

La mise à jour de la centrale IMU 6 axes offre un gain de précision aux équipements techno embarqués, à savoir le contrôle de traction, l’anti-patinage, l’anti-wheeling et l’ABS sur l’angle. Outre les 3 modes de conduite standard (Urban, Rain, Tour), deux autres modes paramétrables sont ajoutés. L’ensemble est ajustable sur l’écran TFT connecté de 6,5 pouces.

Des suspensions électroniques en option

Si la partie cycle de la Honda NT1100 2025 ne change pas (voir notre essai), elle pourra tout de même adopter les suspensions électroniques Showa EERA de l’Africa Twin Adventure Sports ! Elles permettent un ajustement automatique des suspensions selon le mode activé et la route empruntée. A noter que cette version ne sera proposée qu’en boite DCT, avec un poids plus élevé (249 kg contre 238 kg en boite méca).

Disponibilité et prix

La Honda NT1100 2025 sera prochainement disponible dans des coloris bleu, beige ou noir, contre 14749 euros (boite méca), 15749 euros (boite DCT) et 16749 euros (boite DCT avec suspensions électroniques.)

Honda NT1100 2025 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre en ligne, calé à 270°, 4 temps, refroidissement Liquide

Cylindrée : 1084 cm3

Alésage/course : 92 mm x 81,5 mm

Puissance : 102 ch à 7500 tr/mn

Couple : 112 Nm à 5500 tr/mn

Injection électronique PGM-FI, accélérateur Ride-by-wire, 5 modes

Consomation : 5L/100 km

Transmission :

Embrayage : Multidisque à bain d’huile ou Double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission)

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Double poutre et simple berceau en acier

Suspension avant : Fourche inversée Showa de 43 mm réglable

Suspension arrière : amortisseur réglable

Suspensions Showa EERA en option

Frein avant : Double disques de 310 mm, étriers radiaux Nissin 4 pistons

Frein arrière : Disque de 256 mm, étrier 1 piston

Jantes en aluminium

Dimensions, poids, capacités :

Longueur : 2240 mm

Largeur : 860 mm

Empattement : 1535 mm

Hauteur de selle : 820 mm

Garde au sol : 175 mm

Pneu avant :120/70/17

Pneu arrière : 180/55/17

Réservoir : 20,4 litres

Poids annoncé : 238 kg tous pleins faits en boîte méca, 248 kg en boite DCT, 249 kg en boite DCT + suspensions électroniques

Disponibilité et prix :

Disponibilité : fin 2024

Coloris : Noir, beige ou bleu

Garantie : 5 ans pièces et main d’oeuvre

Prix : à partir de 14 749 euros