Elles ont fait un peu de va-et-vient dans le catalogue Honda, ces petites machines, que ce soit en version 250 ou, comme ici, en 300 cm3. Elles nous reviennent conformes à la norme Euro 5+, mais la puissance du moteur reste changé : c’est toujours 27 chevaux et 26 Nm qui sortent du petit monocylindre de 286 cm3.

Pour l’avoir essayé par le passé, sa souplesse, sa rondeur et sa sonorité discrète faisaient partie de ses qualités. Parmi les quelques petites modifications du millésime 2025, Honda annonce quelques éléments de carrosserie retouchés, notamment au niveau de la plaque-phare de la version L. C’est peu de choses, mais ça marque une petite différence. Le tableau de bord reste confié à un petit bloc LCD, qui n’altérera pas la précision du train avant, puisqu’il ne pèse que 70 grammes ! Ah si, les feux passent aux leds.

Honda annonce avoir également affermi la suspension arrière : une bonne chose, puisque les précédentes versions avaient une certaine tendance à être trop souples, notamment au niveau de l’amortisseur arrière. L’avantage, c’était un vrai confort, contrairement à des concurrentes qui, en la matière, confinent parfois à la planche à roulettes, façon moto d’enduro.

Nul doute que Honda aura trouvé le bon compromis. Reste à choisir ? L ou Rally ? La première joue la compacité, avec une capacité de réservoir de 7,8 litres (de quoi garantir déjà largement plus de 200 kilomètres d’autonomie), et un poids de 142 kg tous pleins faits ; la seconde rajoute 5 litres de plus et étend son rayon d’action, le poids restant contenu à 153 kg. Dans les deux cas, il faudra composer avec une hauteur de selle d’au moins 880 millimètres.

Avec 10 chevaux de plus, une Suzuki DR-4S fera-t-elle la différence ?

Honda CRF300L et CRF300 Rally 2025 : l’essentiel

• Petit relooking

• Feux à leds

• Suspensions affermies

• Sobriété de chameau

• Le trail tel qu’on l’aime !

Prix : à partir de 6 199 euros (L) / 7 149 euros (version Rally)